Чимаев про бой с Прохазкой: «Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой»
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке с экс-чемпионом полутяжелого дивизиона Иржи Прохазкой.
«Иржи Прохазка? Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой. Он делает китайские движения какие-то, а он сам откуда?
Свои традиции забыл, взял книгу и ушел. Надо быть достойным сыном своего народа. Я вот изучаю историю, хочу узнать свою Родину», – сказал Чимаев.
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У него боя-то нет, зато разливается соловьем.
Так, к сведению, достойные сыновья народа не бегут при плохих временах, и потом не возвращаются при хороших