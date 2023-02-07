Чимаев про бой с Прохазкой: «Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой»

Шведский боец чеченского происхождения высказался о возможном поединке с экс-чемпионом полутяжелого дивизиона Иржи Прохазкой.

« ? Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой. Он делает китайские движения какие-то, а он сам откуда?

Свои традиции забыл, взял книгу и ушел. Надо быть достойным сыном своего народа. Я вот изучаю историю, хочу узнать свою Родину», – сказал Чимаев.

Новый чемпион UFC: Прохазка живет отшельником, следует кодексу самураев и тренируется на деревьях – его сравнивают с Брюсом Ли