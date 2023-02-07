Чимаев про бой с Прохазкой: «Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Хамзат Чимаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке с экс-чемпионом полутяжелого дивизиона Иржи Прохазкой.

«Иржи Прохазка? Если у него есть пояс, он мне интересен, если нет – то он тупой. Он делает китайские движения какие-то, а он сам откуда?

Свои традиции забыл, взял книгу и ушел. Надо быть достойным сыном своего народа. Я вот изучаю историю, хочу узнать свою Родину», – сказал Чимаев.

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6 комментариев

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Арни Терминатор
Ответ уличный иуда
> Надо быть достойным сыном своего народа Так, к сведению, достойные сыновья народа не бегут при плохих временах, и потом не возвращаются при хороших
Кажется слиняет опять...
0
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napoli_14
Ох, зачем этот фонтан недержания открыли?...
У него боя-то нет, зато разливается соловьем.
+1
0
+1
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jwbmwbqvih
Уехал из Чечни. Зовёт Швецию домом и живет там. А на Прохазку гонит.
+1
0
+1
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уличный иуда
> Надо быть достойным сыном своего народа
Так, к сведению, достойные сыновья народа не бегут при плохих временах, и потом не возвращаются при хороших
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Да подерись уже с кем-нибудь, а то пока только разговоры
+3
0
+3
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Мага осторожный
изучает историю Чечни, сидя в Швеции.... или он историю Швеции читает? 🤔
+8
0
+8
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