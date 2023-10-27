Хамзат Чимаев: «Я безумец. Хочу денег и стать самым жестким бойцом в мире»

Хамзат Чимаев назвал себя сумасшедшим человеком.

«Люди говорят: «Ты сумасшедший». Да, я сумасшедший. Хочу быть безумным, хочу денег, хочу отличаться от вас.

Я зверь другой породы и не такой, как вы, понимаете? Покажу, что я – самый жесткий боец в мире», – сказал 9-й номер среднего веса UFC Хамзат Чимаев.

Коста предложил план для титульной гонки в среднем весе: «Я против чеченца, а Стрикленд против дю Плесси»

Коста считает, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе: «Когда так продвигают чемпиона, то это нормально, но Хамзат – никто»