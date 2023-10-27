Хамзат Чимаев: «Я безумец. Хочу денег и стать самым жестким бойцом в мире»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев назвал себя сумасшедшим человеком.

«Люди говорят: «Ты сумасшедший». Да, я сумасшедший. Хочу быть безумным, хочу денег, хочу отличаться от вас.

Я зверь другой породы и не такой, как вы, понимаете? Покажу, что я – самый жесткий боец в мире», – сказал 9-й номер среднего веса UFC Хамзат Чимаев.

Коста предложил план для титульной гонки в среднем весе: «Я против чеченца, а Стрикленд против дю Плесси»

Коста считает, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе: «Когда так продвигают чемпиона, то это нормально, но Хамзат – никто»

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15 комментариев

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Vićtor Diaź
Воевать за братьев-мусульман уже перехотел?
Быстро
И недели не прошло
+37
-2
+35
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Typizza
Хамзат многовато от Усмана по бубну нахватал
+19
-3
+16
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mario-romario
В чем жесткость против Усмана была? Посидеть у него на спине в первом раунде?
+11
-2
+9
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Tuman Is
Ответ mario-romario
В чем жесткость против Усмана была? Посидеть у него на спине в первом раунде?
а кто там до этого сидел?
+8
-4
+4
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mootoo
От самого жёсткого ты сбежал когда притворился что не можешь сделать вес
+5
-2
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Abdul Aziz
Ответ Vićtor Diaź
Воевать за братьев-мусульман уже перехотел? Быстро И недели не прошло
пиар себе заработал, уважение мужчин заработал, можно и дальше пойти биться в трусах.
+5
-3
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Vićtor Diaź
Воевать за братьев-мусульман уже перехотел? Быстро И недели не прошло
Просил Рамзана отправить его на джихад и оружие, а получил новый гелик). А если серьезно ЮФС должен рассмотреть этот эпизод, там у них в прямом эфире призывает на террористический акт. Сам Хамзат конечно никуда не поедит боевать, а кого то эти слова можеть провацировать на джихад.
+2
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mario-romario
Ответ Tuman Is
а кто там до этого сидел?
Было бы жестко, если бы он его там забил
+1
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Grateskdurun
против усмана не впечатлил, забрал 2 раунда просто из за контроля, как же жалко что в юфс ток чемпионские бои имеют 5 раундов, посмешище а не бои.
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Kurt
харамненько
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Andrey Happy
Достал уже. Ау «раздаватель наград», выдай ему автомат🤔 или - лопату уже(на всякий случай). 🤷‍♂️
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Александр Виноградов
Ответ Vićtor Diaź
Воевать за братьев-мусульман уже перехотел? Быстро И недели не прошло
Дондигидон не отпустил безумца
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