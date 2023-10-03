Фергюсон – о Хабибе: «Когда он покинул UFC, часть меня ушла вместе с ним»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон рассказал, как на него повлиял уход Хабиба Нурмагомедова из UFC.

«Когда Хабиб покинул UFC, небольшая часть меня ушла вместе с ним. Это грустно, потому что между нами всегда была какая-то связь. А потом эта связь исчезла, началась пандемия, у меня сменилась команда...

Не осталось ничего, кроме желания соревноваться. Я продолжал драться и надеялся, что Хабиб вернется. Но я по-прежнему не хочу жать ему руку. Для меня он все еще жирдяй», – сказал легковес UFC Тони Фергюсон.

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3 комментария

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pantriashvili
😂😂😂
+4
0
+4
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не базарь на Тарасенко
Грустно, что они так и не подрались😥
+2
0
+2
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GBale
в общем скучает Тони )
0
0
0
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