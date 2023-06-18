Ислам Махачев: «Самый интересный вызов? Дастин Порье»

Ислам Махачев назвал бойца, с которым хотел бы провести следующий бой.

«Самый интересный вызов? Может, . Думаю, он большое имя в UFC. Может, будет интересен.

Все перевернулось, когда проиграл . Не могу ничего точно сказать.

Если бы Дариуш выиграл у ... Его навыки тоже высоко оценивали. Думаю, получился бы хороший бой», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

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