Ислам Махачев: «Самый интересный вызов? Дастин Порье»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал бойца, с которым хотел бы провести следующий бой.

«Самый интересный вызов? Может, Дастин Порье. Думаю, он большое имя в UFC. Может, будет интересен.

Все перевернулось, когда проиграл Бенеил Дариуш. Не могу ничего точно сказать.

Если бы Дариуш выиграл у Чарльза Оливейры... Его навыки тоже высоко оценивали. Думаю, получился бы хороший бой», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.

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7 комментариев

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Ruslan Isaev
При всем уважении к лёгкому дивизиону, но идет Махачев потом огромная пропасть за ней Оливейра и потом огромная пропасть и после нее топ 3-7 рейтинга
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Максим Гергард
Ответ Stanislav Stanislavsky
На самом деле с Дастином и Гейджи действительно интересно бы было. Особенно, если Ислам не переведет сразу в партер, а поработает с ними в стойке. Это будет неплохой проверкой его как ударника.
Да не интересно,они без партерные, чуть опасность, перевел и победил, по факту если не Оливейра,то ни кто не сможет остановить Махача в лёгком весе
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Давид Кочинян
Колби Ковингтон и Леон Эдвардс
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sanek maloi
Ахахах) ещё бы Конора назвал)))
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z3yjyzh29x
Ислам уже выбирает громкие бои, время зарабатывать
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