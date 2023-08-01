Порье – о шансах Гейджи против Махачева: «Если он защитится от тейкдаунов, он доставит Исламу проблем»

Дастин Порье назвал условие для победы Джастина Гейджи над Исламом Махачевым.

«У Джастина есть борцовские навыки. Если он защитится от тейкдаунов, думаю, он сможет доставить некоторые проблемы Исламу.

Гейджи сильно бьет, я прочувствовал это даже через защиту. У него крепки кости, он полностью вкладывается в эти удары.

Если он поймает Махачева, не даст ему себя повалить и попадет по нему, то упадет. Таков уж Гейджи. Но все зависит от защиты от тейкдаунов», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

Порье призвал Конора пройти тест на допинг: «Если мы изменим правила ради продаж PPV, то это будет посмешищем»

Порье – о проигрыше Гейджи: «Это отстой. Он поймал меня, но я чувствую, что лучше Джастина»