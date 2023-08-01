Порье – о шансах Гейджи против Махачева: «Если он защитится от тейкдаунов, он доставит Исламу проблем»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье назвал условие для победы Джастина Гейджи над Исламом Махачевым.

«У Джастина есть борцовские навыки. Если он защитится от тейкдаунов, думаю, он сможет доставить некоторые проблемы Исламу.

Гейджи сильно бьет, я прочувствовал это даже через защиту. У него крепки кости, он полностью вкладывается в эти удары.

Если он поймает Махачева, не даст ему себя повалить и попадет по нему, то Ислам упадет. Таков уж Гейджи. Но все зависит от защиты от тейкдаунов», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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1 комментарий

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Tseren031293
Так это дураку понятно, если стойка, то Джастин любому нормально накидает, а в партере Ислам его в бараний рог свернёт!
До первого партера, у Гэтжи хоть и есть какая-то борцовская база, на спине он очень посредственен.
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