Порье хотел заменить Оливейру в поединке с Махачевым: «Мне предложили. Я согласился»
Дастин Порье сообщил, что был готов заменить Чарльза Оливейру на UFC 294.
Напомним, что бразилец должен был провести поединок с Исламом Махачевым, но получил травму и снялся с турнира. Его место занял Александр Волкановски.
«Да, мне звонили представители UFC. Я согласился», – написал в соцсетях легковес промоушена Дастин Порье.
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