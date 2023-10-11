Порье хотел заменить Оливейру в поединке с Махачевым: «Мне предложили. Я согласился»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье сообщил, что был готов заменить Чарльза Оливейру на UFC 294.

Напомним, что бразилец должен был провести поединок с Исламом Махачевым, но получил травму и снялся с турнира. Его место занял Александр Волкановски.

«Да, мне звонили представители UFC. Я согласился», – написал в соцсетях легковес промоушена Дастин Порье.

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12 комментариев

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Виталий Попов
Ответ CoTTo
было бы интресно
нет
+6
0
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OldCityFan
Махачев сказал бы спасибо
+4
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Борис _____
Думаю, это рубрика "Я у мамы гангстер". Порье в межсезонье весит 85+, он за эти 10 дней даже тренироваться нормально не сможет - будет заниматься исключительно весогонкой. Может быть, ему из UFC и звонили, но очевидно, что это был запасной вариант для организации - Волк согласился и все выдохнули.
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CoTTo
было бы интресно
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Val Smith
У него разве нет дисквалификации на пол года после глухого нокаута?
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Алексей Толстюк
Ответ CoTTo
было бы интресно
Прошедший пик хоть и топовый ударник подарок для махачева. Кроме волка и оливейры в этих весах никто ему проблем не создаст
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Ilya Pronyashin
Ответ WESTERN-
Лично для меня этот бой был бы более интересным. Волк после травмы да и по делу проиграл первый бой. Ещё и фактор домашних стен сказался. Волк будет чисто за деньги рубиться а для Порье сейчас это шанс всей жизни
Балван ты. Порье почти на пенсии, у него стабильный бизнес. А вот волк помешан на боях, у него ниче другого нет в голове
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WESTERN-
Ответ Ilya Pronyashin
Балван ты. Порье почти на пенсии, у него стабильный бизнес. А вот волк помешан на боях, у него ниче другого нет в голове
Большего балвана чем вы не видал. У Ислама и Волка денег по больше возможно будет на спонсорвх. Но точно не мкшье. Ну и что помешан.. бой хайповый да, Волк псих как боец это понятно и так. Но чисто этот бой Волк ( выигрывает деньги и возможно второй пояс и ничего не теряет ) тут шансов у Волка ещё меньше, плюс уже стены будут за Ислама. Ислам уже знает кто перед ним. А Порье будет намного мотивирован.
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Ilya Pronyashin
Ответ Борис _____
Думаю, это рубрика "Я у мамы гангстер". Порье в межсезонье весит 85+, он за эти 10 дней даже тренироваться нормально не сможет - будет заниматься исключительно весогонкой. Может быть, ему из UFC и звонили, но очевидно, что это был запасной вариант для организации - Волк согласился и все выдохнули.
Ты прав босс
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Ilya Pronyashin
Ответ Val Smith
У него разве нет дисквалификации на пол года после глухого нокаута?
Новые правила придумал?
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