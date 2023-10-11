Порье хотел заменить Оливейру в поединке с Махачевым: «Мне предложили. Я согласился»

Дастин Порье сообщил, что был готов заменить Чарльза Оливейру на UFC 294.

Напомним, что бразилец должен был провести поединок с , но получил травму и снялся с турнира. Его место занял .

«Да, мне звонили представители UFC. Я согласился», – написал в соцсетях легковес промоушена Дастин Порье.

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