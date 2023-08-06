Порье намекнул на переход в полусредний вес: «Окей, я поднимаюсь»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье намекнул на смену весовой категории.

«Окей, я поднимаюсь», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Порье – третий номер легкого дивизиона UFC. Ранее он выступал в полулегкой весовой категории.

Порье – о шансах Гейджи против Махачева: «Если он защитится от тейкдаунов, он доставит Исламу проблем»

Порье – о проигрыше Гейджи: «Это отстой. Он поймал меня, но я чувствую, что лучше Джастина»

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3 комментария

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Ну нихера себе намекнул)))
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Куда ты лезешь, мотивация уже не та, а молодняк там жесточайший. Ладно бы хоть борчик был, а то тупо боксер даже без киков.
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Куда он поднимается?) В полусреднем весе будет жертвой Колби, он его уже давно ждёт.)))
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