Гейджи назвал причину победы над Порье: «Дастин вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет»

Джастин Гейджи заявил, что победил Дастина Порье за счет тонкого стиля.

«Если сравнить с моим выступлением против , то можно сказать, что я стал другим человеком.

Я скакал в сторону клетки, напевал песню, а вышел вроде как на взводе. Порье вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет.

И это лучшее, что я мог сделать. Гарантирую, что это его удивило и расстроило. Мой план сработал идеально», – сказал топовый легковес UFC Джастин Гейджи.

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