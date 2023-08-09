Гейджи назвал причину победы над Порье: «Дастин вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет»
Джастин Гейджи заявил, что победил Дастина Порье за счет тонкого стиля.
«Если сравнить с моим выступлением против Чарльза Оливейры, то можно сказать, что я стал другим человеком.
Я скакал в сторону клетки, напевал песню, а Дастин вышел вроде как на взводе. Порье вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет.
И это лучшее, что я мог сделать. Гарантирую, что это его удивило и расстроило. Мой план сработал идеально», – сказал топовый легковес UFC Джастин Гейджи.
Сехудо – Гейджи: «Ты станешь миллионером, если сразишься с Конором. Даже стероидный Макгрегор слабее тебя»
Гейджи – о Трампе: «Чертовски любит единоборства. Позвонил мне после боя и предложил сыграть в гольф»
2 комментария