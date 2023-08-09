Гейджи назвал причину победы над Порье: «Дастин вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что победил Дастина Порье за счет тонкого стиля.

«Если сравнить с моим выступлением против Чарльза Оливейры, то можно сказать, что я стал другим человеком.

Я скакал в сторону клетки, напевал песню, а Дастин вышел вроде как на взводе. Порье вышел в ожидании войны, а я предложил ему балет.

И это лучшее, что я мог сделать. Гарантирую, что это его удивило и расстроило. Мой план сработал идеально», – сказал топовый легковес UFC Джастин Гейджи.

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2 комментария

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SGambler
Гейджи конечно хорош когда на него не слишком давят, когда дают пространство. Когда он побеждал Фергюсона и Чендлера все тоже думали что он стал совсем другим, стал драться гораздо умнее. Но бойцы дерутся умно и спокойно ровно настолько, насколько позволяет противник, под постоянным давлением возвращается старый добрый Гейджи в режиме рубаки, вкладывающийся в каждый удар, что мы и видели. Порье и Физиев тоже особо не давили, дрались спокойном темпе, поэтому ему и было комфортно.
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Pavel Nikolaev
Просто Порье переоценен, благодаря ирландцу. И в новом весе ему наваляют сразу. Так щитаю
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