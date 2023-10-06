Абдель-Азиз сообщил, что Сехудо и Двалишвили могут подраться в январе 2024-го: «Генри сказал «да», теперь ждем Мераба»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Абдель-Азиз сообщил, что бой Сехудо и Двалишвили находится в разработке.

«Во-первых, мне нравится Мераб, отличный парень и боец, один из лучших в мире. Искренне верю в бой.

Мерабу и Генри сделали предложение на декабрь, но я не думаю, что это реально, поэтому думаем о январе.

Генри, конечно, согласился, потому что он знает, что для титульного боя нужно победить Двалишвили. Посмотрим.

Мераб доступен, может быть, он хочет чего-то другого, потому что заслуживает того, что просит. Не могу говорить обратное, потому что у него была отличная победная серия.

Но, в конце концов, Генри сказал «да», и мы ждем Мераба. Все зависит от Двалишвили», – сказал менеджер Генри Сехудо Али Абдель-Азиз.

Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было

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