Двалишвили ответил Сехудо: «Я готов драться, но у меня нет никакого контракта»
Мераб Двалишвили принял вызов Генри Сехудо.
«Привет, Генри. Прежде всего, прояви уважение к моему имени. Нет никакого контракта! Что я должен подписать? Раз уж Шон О’Мэлли не зажечь против реального претендента, а UFC дает своему парню то, чего он хочет, то я подерусь с тобой. Не сижу сложа руки, готов драться», – написал в соцсетях второй номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.
Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»
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