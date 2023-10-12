Двалишвили ответил Сехудо: «Я готов драться, но у меня нет никакого контракта»

Мераб Двалишвили принял вызов Генри Сехудо.

«Привет, . Прежде всего, прояви уважение к моему имени. Нет никакого контракта! Что я должен подписать? Раз уж Шон О’Мэлли не зажечь против реального претендента, а UFC дает своему парню то, чего он хочет, то я подерусь с тобой. Не сижу сложа руки, готов драться», – написал в соцсетях второй номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.

Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»