Двалишвили – О’Мэлли: «Ты избегаешь главных претендентов и отказываешься от настоящих боев»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили отреагировал на желание Шона О’Мэлли подняться в полулегкий вес.

Ранее О’Мэлли заявил, что в будущем может сменить весовую категорию.

«Вот в этом-то твоя проблема, чемп. Ты избегаешь главных претендентов и отказываешься от настоящих боев», – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.

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1 комментарий

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Ryan T.
То есть твоя ямайская подружка - так себе соперник?
Двалишвили сам понял, что сказал?)
+2
0
+2
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