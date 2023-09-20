Двалишвили – О’Мэлли: «Ты избегаешь главных претендентов и отказываешься от настоящих боев»

Мераб Двалишвили отреагировал на желание Шона О’Мэлли подняться в полулегкий вес.

Ранее О’Мэлли заявил, что в будущем может сменить весовую категорию.

«Вот в этом-то твоя проблема, чемп. Ты избегаешь главных претендентов и отказываешься от настоящих боев», – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.

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