Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»

Генри Сехудо предложил Мерабу Двалишвили подраться в январе 2024 года.

«Где Мераб? UFC не даст тебе титульник с О’ , а ты не станешь драться с приятелем Алджо.

Так почему наш бой еще не организован? Я готов драться в январе», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Напомним, не дрался с марта 2023 года, когда разгромил по очкам Петра Яна.

вернулся в UFC в мае 2023-го после двухлетнего простоя, проиграв раздельным решением .

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