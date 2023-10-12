Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»
Генри Сехудо предложил Мерабу Двалишвили подраться в январе 2024 года.
«Где Мераб? UFC не даст тебе титульник с О’Мэлли, а ты не станешь драться с приятелем Алджо.
Так почему наш бой еще не организован? Я готов драться в январе», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
Напомним, Мераб Двалишвили не дрался с марта 2023 года, когда разгромил по очкам Петра Яна.
Генри Сехудо вернулся в UFC в мае 2023-го после двухлетнего простоя, проиграв раздельным решением Алджамейну Стерлингу.
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