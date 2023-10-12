Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо предложил Мерабу Двалишвили подраться в январе 2024 года.

«Где Мераб? UFC не даст тебе титульник с О’Мэлли, а ты не станешь драться с приятелем Алджо.

Так почему наш бой еще не организован? Я готов драться в январе», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.

Напомним, Мераб Двалишвили не дрался с марта 2023 года, когда разгромил по очкам Петра Яна.

Генри Сехудо вернулся в UFC в мае 2023-го после двухлетнего простоя, проиграв раздельным решением Алджамейну Стерлингу.

Сехудо обратился к Двалишвили: «Мераб, подпиши контракт»

Абдель-Азиз сообщил, что Сехудо и Двалишвили могут подраться в январе 2024-го: «Генри сказал «да», теперь ждем Мераба»

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