Сехудо и Двалишвили могут подраться в январе. Ведутся переговоры (Setanta)
UFC ведет переговоры о поединке между Генри Сехудо и Мерабом Двалишвили.
Рассматривается возможность проведения боя в январе.
Сообщается, что контракты еще не подписаны, но переговоры находятся на финальной стадии.
Сехудо в мае проиграл раздельным решением Алджамейну Стерлингу. В его активе 16 побед и три поражения.
Двалишвили в марте победил единогласным решением Петра Яна. На его счету 16 побед и четыре поражения.
Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»
Двалишвили ответил Сехудо: «Я готов драться, но у меня нет никакого контракта»
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