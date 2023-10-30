Сехудо и Двалишвили могут подраться в январе. Ведутся переговоры (Setanta)

UFC ведет переговоры о поединке между Генри Сехудо и Мерабом Двалишвили.

Рассматривается возможность проведения боя в январе.

Сообщается, что контракты еще не подписаны, но переговоры находятся на финальной стадии.

Сехудо в мае проиграл раздельным решением Алджамейну Стерлингу. В его активе 16 побед и три поражения.

Двалишвили в марте победил единогласным решением Петра Яна. На его счету 16 побед и четыре поражения.

Сехудо обратился к Двалишвили: «Ты где, Мераб? Я готов драться в январе»

Двалишвили ответил Сехудо: «Я готов драться, но у меня нет никакого контракта»