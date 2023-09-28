Василевский – о конфликте со Шлеменко: «Приятно, что Саша признал ошибку в истории с Иличем и извинился»

Вячеслав Василевский заявил, что рад слышать извинения от Александра Шлеменко.

«Приятно видеть и слышать, что Саша признал ошибку извинился, пусть и не от всего сердца за ситуацию, когда он меня заткнул.

Хотя не помню, как это конкретно выглядело. Помню, что я назвал Илича тем, кем он и является, а Саша пытался за него заступиться.

Понятно, почему он это делал. Ему это было выгодно. Хотя я говорил по факту, что Илич – никто, и он – ноунейм.

Если ничего сверхъестественного не произойдет, Саша, конечно, выиграет. Илич ему не соперник. Илич – ноунейм и мешок.

И какие бы у нас отношения с Сашей не были, он – Александр Шлеменко. Был и есть. Если подытожить, я рад, что в нем просыпается здравомыслящий человек», – сказал боец ММА Вячеслав Василевский.

Напомним, летом 2022 года Шлеменко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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