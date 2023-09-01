Артем Резников назвал Александра Шлеменко терпилой.

«Он назвал меня балаболом. Он же мужчина, или он съедет и скажет, что не говорил тех слов [слова о вероисповедании Резникова]? Насколько я знаю, балабол – тот, кто врет и не отвечает за свои слова.

Шлеменко вообще не дано говорить за уличные понятия. Пусть обоснует за балабола. Не хочу сказать, что я блатной и живу по понятиям. Закон нужен.

Но если он использует такие слова, то он – терпила, потому что он писал заявление, его на деньги обманули. Слова «балабол», «крыса» и другие терпиле нельзя говорить. Он назвал меня балаболом, а я его – терпилой», – сказал боец АСА Артем Резников.

Резников – о конфликте со Шлеменко: «Я – православный, а он сказал, что я в жида верю»

Шлеменко: «Резников – балабол»