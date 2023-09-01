Резников назвал Шлеменко терпилой: «Он сказал, что я балабол, но при этом писал заявление в полицию»

Теги Александр Шлеменко ACA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Артем Резников назвал Александра Шлеменко терпилой.

«Он назвал меня балаболом. Он же мужчина, или он съедет и скажет, что не говорил тех слов [слова о вероисповедании Резникова]? Насколько я знаю, балабол – тот, кто врет и не отвечает за свои слова.

Шлеменко вообще не дано говорить за уличные понятия. Пусть обоснует за балабола. Не хочу сказать, что я блатной и живу по понятиям. Закон нужен.

Но если он использует такие слова, то он – терпила, потому что он писал заявление, его на деньги обманули. Слова «балабол», «крыса» и другие терпиле нельзя говорить. Он назвал меня балаболом, а я его – терпилой», – сказал боец АСА Артем Резников.

Резников – о конфликте со Шлеменко: «Я – православный, а он сказал, что я в жида верю»

Шлеменко: «Резников – балабол»

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30 комментариев

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Олег Акимов
Ответ rude.
Опа, Шлем мусорился? Это интересно. А разговоров то про понятия от него было...апельсин беспонтовый, все с ним ясно)
Классика, сначала жизнь по понятиям и понты, потом «алло, полиция, у меня украли коллекцию резиновых членов»
+46
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Вадим flanec
Встретились как-то терпила и балабол, решили выяснить кто круче))
+29
-1
+28
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rude.
Опа, Шлем мусорился? Это интересно. А разговоров то про понятия от него было...апельсин беспонтовый, все с ним ясно)
+19
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+14
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Есть тут эксперты по блатной жизни? Поясните, чей базар гнилой? Кто по понятиям крысит? Кому вилкой в глаз, а кто заслужил в **** раз?
+14
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+14
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rude.
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Есть тут эксперты по блатной жизни? Поясните, чей базар гнилой? Кто по понятиям крысит? Кому вилкой в глаз, а кто заслужил в **** раз?
Ну, пока Шлем конкретно горит. Разгромно, я бы сказал. Заяву писал, предъявляет по религии...Все это крайне не приветствуется. Ладно, если бы он обычный мужик был, но ведь он себя позиционирует человеком вовлеченным в закон людской. Короче если вдруг окажется не в столь отдаленных, подтянуть за слова можно при желании)
+11
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+10
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OtVeRtka1337
когда страна напоминает тюрьму, уже не удивляешься такому языку у спортсменов )
+10
-1
+9
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Мага осторожный
Артём "Балабол" Резников vs Александр "Терпила" Шлеменко, новый бой в поп ММА
+8
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Дядя Нурмагомедова
Какие высокие отношения между спортсменами , показывающими запредельный интеллектуальный уровень в вербальных дуэлях , искрящих красочными эпитетами и бесподобными метафорами и аллегориями , просто мастера изящной словесности , моё почтение 🎩🎩🎩 этим джентльменам 🎩🎩🎩
+5
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+5
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Мяти
Ответ Просто Космос
Очень важная новость для парковщиков тележек Ашана!
Мы там часто пытаемся по фени ботать. Нам интересно о чем бродяги серьезные перетирают есь🤟 Мы тут конспектируем базар ✍️
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GaasJT
Ответ Pronger
ну если у Шлеменко украли деньги, он что сам должен был идти и искать тех, кто своровал, а потом с братской помощью или со старшими решать вопросы?)) Что за чушь несёт Резников
Так исходя из понятий Шлеменко и его позиции жизненной, типа на блатную педаль давит, по понятиям живет, то да, он не должен был к ментам бежать. Получается, что он на словах Лев Толстой, а на деле …. простой.
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Валерий Золотарев
Ответ rude.
Опа, Шлем мусорился? Это интересно. А разговоров то про понятия от него было...апельсин беспонтовый, все с ним ясно)
Я тебе больше скажу. Его верный ученик Корешков мент.
+3
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Pronger
ну если у Шлеменко украли деньги, он что сам должен был идти и искать тех, кто своровал, а потом с братской помощью или со старшими решать вопросы?))
Что за чушь несёт Резников
+6
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Биомеханоид
Ответ Вадим flanec
Встретились как-то терпила и балабол, решили выяснить кто круче))
Басманный суд выяснит, тот умеет
+2
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GaasJT
Мурчащая ветка
+3
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Просто Космос
Очень важная новость для парковщиков тележек Ашана!
+2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ rude.
Ну, пока Шлем конкретно горит. Разгромно, я бы сказал. Заяву писал, предъявляет по религии...Все это крайне не приветствуется. Ладно, если бы он обычный мужик был, но ведь он себя позиционирует человеком вовлеченным в закон людской. Короче если вдруг окажется не в столь отдаленных, подтянуть за слова можно при желании)
Спасибо за экспертное мнение. Все чётко разложили
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Игорь Пичугин
Один депутат уже есть с погонялом Кувалдой, теперь ещё один на подходе с погонялом Терпила.
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zzzeeerrrooo
Ответ rude.
Ну, пока Шлем конкретно горит. Разгромно, я бы сказал. Заяву писал, предъявляет по религии...Все это крайне не приветствуется. Ладно, если бы он обычный мужик был, но ведь он себя позиционирует человеком вовлеченным в закон людской. Короче если вдруг окажется не в столь отдаленных, подтянуть за слова можно при желании)
Сомневаюсь , что желающих спросить с него будет много
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DenizKios
Чем больше Резников стал появляться на просторах интернета, так сразу его спортивный результат изменился
У Шлема тоже самое, если не брать во внимание его возраст
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Dmitry Shaolin
Ответ GaasJT
Так исходя из понятий Шлеменко и его позиции жизненной, типа на блатную педаль давит, по понятиям живет, то да, он не должен был к ментам бежать. Получается, что он на словах Лев Толстой, а на деле …. простой.
А где он говорил, что по понятиям живет? Не путай пацанов с улицы и урок.
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Олег Санников
Ответ Дядя Нурмагомедова
Какие высокие отношения между спортсменами , показывающими запредельный интеллектуальный уровень в вербальных дуэлях , искрящих красочными эпитетами и бесподобными метафорами и аллегориями , просто мастера изящной словесности , моё почтение 🎩🎩🎩 этим джентльменам 🎩🎩🎩
а ты хорош
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Мяти
Ответ Иса Умаров
воришки-форточники зайдя в очередную хату для грабежа, Увидев на холодильнике всего два магнитика — из Магадана и Воркуты, воры покормили кошку и вымыли посуду. ВОТ ОНИ ПОНЯТИЯМ, А ЭТИ КУДА ЛЕЗУТ.
Почему то вспомнил сценку Горцев от ума, где Юсуп заходит в хату, а там Хаджимурад шмонает. Вот я угарал когда Юсуп таким спокойным голосом говорит: "О, воруешь что ли?"))). А как Хаджимурад в лице изменился, типа, жалость хочет вызвать, вот эта мимика😄😄😄
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rude.
Ответ Олег Акимов
Классика, сначала жизнь по понятиям и понты, потом «алло, полиция, у меня украли коллекцию резиновых членов»
В голос, спасибо))
Согласен братка!
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GaasJT
Ответ rude.
Опа, Шлем мусорился? Это интересно. А разговоров то про понятия от него было...апельсин беспонтовый, все с ним ясно)
Будто до этого было непонятно, что он за фрукт.
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GaasJT
Ответ Олег Акимов
Классика, сначала жизнь по понятиям и понты, потом «алло, полиция, у меня украли коллекцию резиновых членов»
Ахахах) в точку)))
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