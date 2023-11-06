Али Абдель-Азиз: «Дана пообещал Белалу титульный поединок. Верю, что это произойдет 16 декабря»

Али Абдель-Азиз уверен, что Белал Мухаммад получит титульный бой.

«Дана – промоутер. Важно знать его позицию. Он пообещал Белал титульный поединок. Я спокоен. Дана всегда держит свое слово. Мухаммад – претендент №1.

Это мой прогноз. Я верю, что это произойдет уже 16 декабря. Белал Мухаммад поедет туда, и надеюсь, что он станет чемпионом UFC в полусреднем весе. Даже если этого не случится, то все нормально.

Ничего другого для него не имеет смысла. Бой с Камару мог стать выгодным с финансовой точки зрения, но теперь Усман дерется в среднем весе», – заявил Али Абдель-Азиз.

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