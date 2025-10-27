  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бо Никал – о выступлении в главном карде UFC 322: «Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация»
0

Бо Никал – о выступлении в главном карде UFC 322: «Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация»

«Главный кард UFC 322. Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация. В любом случае, мне не терпится драться», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал.

Напомним, Никал подерется в главном карде UFC 322 с Родольфо Виейрой. В мае Бо проиграл нокаутом Ренье де Риддеру. Также Никал не входит в топ-15 рейтинга бойцов среднего дивизиона.

Турнир состоится 15 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». В главном событии подерутся Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.

Ислам Махачев завершил второй этап подготовки к бою с Джеком Делла Маддаленой: «Великолепный сбор в Дубае»

Опубликован официальный постер UFC 322. Турнир возглавит титульный бой Маддалены и Махачева

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бо Никала
logoБо Никал
logoMMA
logoUFC
logoUFC 322
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ислам Махачев прилетел в Нью-Йорк. 16 ноября он подерется за пояс UFC с Джеком Делла Маддаленой
19 октября, 11:48Фото
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
18 октября, 13:10
Бенеил Дариуш: «Думаю, что у Маддалены отличные шансы побить Махачева. Он больше, быстрее и моложе»
14 октября, 09:25
Главные новости
Яна Сантос – о недовольстве фанатов остановкой боя Аспиналла и Гана: «Просто прогуляйся, брат, это всего лишь твое зрение», – так говорят фанаты, которые ни разу в жизни даже не отжимались»
10 минут назад
Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»
50 минут назад
Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»
51 минуту назад
Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»
сегодня, 08:18
Умар – о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»
сегодня, 06:54
Фабио Уордли: «Я надеюсь, что Усик – человек слова, и мы подеремся»
вчера, 18:24
Отец Тайсона Фьюри: «У людей, окружающих его, нет знаний, чтобы победить Усика. Тайсон слушает тупиц»
вчера, 17:07
Генри Сехудо: «Алмейда никогда не получит титульный бой. Это ММА, а не джиу-джитсу»
вчера, 16:23
Хабиб – Дурову: «Спасибо, что приехал поддержать»
вчера, 15:28
Дана Уайт встретился с Хасбиком на UFC 321
вчера, 14:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30