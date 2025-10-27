Бо Никал – о выступлении в главном карде UFC 322: «Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация»

«Главный кард UFC 322. Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация. В любом случае, мне не терпится драться», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал .

Напомним, Никал подерется в главном карде UFC 322 с Родольфо Виейрой. В мае Бо проиграл нокаутом Ренье де Риддеру. Также Никал не входит в топ-15 рейтинга бойцов среднего дивизиона.

Турнир состоится 15 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». В главном событии подерутся Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.

