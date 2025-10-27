  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»
6

Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»

Ислам Махачев признался, что ему тяжело дается набор веса.

«У меня очень тяжелый лагерь. Это первая подготовка к бою в полусредней категории, здесь другие веса... очень тяжело. Чувствую себя хорошо, немного беспокоит нога после падения, но пару дней и все пройдет.

Что изменилось в подготовке? Многие вещи. Мы сидим с тренерами и составляем план, очень трудно набирать вес. Сейчас я стал немного крупнее. Это очень тяжело. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно. Хочу выйти на бой с весом 87 кг. Через пять недель буду 83 кг. Сбросить вес будет легко, я держу связь с диетологами UFC, которые дают хорошие советы», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой в главном событии UFC 322. Турнир состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Ранее Ислам выступал в легкой категории (до 70,3 кг), порог которой ниже полусреднего веса на 6,8 кг.

Менеджер Анкалаева: «У Магомеда и Махачева очень большая хейтерская база. Все из-за расизма»

Умар – о словах Топурии про Махачева и овец: «Ислам и без советов Илии занимается фермерским хозяйством»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoUFC 322
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Волков и Умар идут за титульниками. А как дела у других бойцов UFC из России?
25 октября, 16:15
Макгрегор – Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут»
23 октября, 08:36
Гурам Кутателадзе: «Не сомневаюсь в победе Топурии над Махачевым. Этот бой может вывести ММА на другой уровень»
22 октября, 08:48
Главные новости
Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом IBA
сегодня, 13:42
Пимблетт – о UFC 321: «Один из худших PPV-турниров в истории промоушена. Жаль Гана, это было непреднамеренно»
сегодня, 12:16
Волков – об Умаре: «Очень переживал за него. У него был болезненный вид во время весогонки»
сегодня, 11:40
Топурия – в соцсетях: «Завтра что-то случится... Это покажет, кто я за пределами октагона»
сегодня, 11:21
Яна Сантос – о недовольстве фанатов остановкой боя Аспиналла и Гана: «Просто прогуляйся, брат, это всего лишь твое зрение», – так говорят фанаты, которые ни разу в жизни даже не отжимались»
сегодня, 09:26
Бо Никал – о выступлении в главном карде UFC 322: «Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация»
сегодня, 09:05
Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»
сегодня, 08:46
Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»
сегодня, 08:45
Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»
сегодня, 08:18
Умар – о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»
сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30