Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»

Ислам Махачев признался, что ему тяжело дается набор веса.

«У меня очень тяжелый лагерь. Это первая подготовка к бою в полусредней категории, здесь другие веса... очень тяжело. Чувствую себя хорошо, немного беспокоит нога после падения, но пару дней и все пройдет.

Что изменилось в подготовке? Многие вещи. Мы сидим с тренерами и составляем план, очень трудно набирать вес. Сейчас я стал немного крупнее. Это очень тяжело. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно. Хочу выйти на бой с весом 87 кг. Через пять недель буду 83 кг. Сбросить вес будет легко, я держу связь с диетологами UFC, которые дают хорошие советы», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой в главном событии UFC 322. Турнир состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Ранее Ислам выступал в легкой категории (до 70,3 кг), порог которой ниже полусреднего веса на 6,8 кг.

