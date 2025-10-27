Яна Сантос – о недовольстве фанатов остановкой боя Аспиналла и Гана: «Просто прогуляйся, брат, это всего лишь твое зрение», – так говорят фанаты, которые ни разу в жизни даже не отжимались»

Яна Сантос не поддержала критику Тома Аспиналла.

«Просто прогуляйся, брат, это всего лишь твое зрение», – так говорят фанаты, которые ни разу в жизни даже не отжимались», – отреагировала боец UFC Яна Сантос на критику Тома Аспиналла из-за остановки боя с Сирилом Ганом .

Поединок Аспиналла и Гана на UFC 322 сорвался в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Сирила.

Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»

