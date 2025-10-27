Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом IBA

Мэнни Пакьяо стал вице-президентом Международной ассоциации бокса.

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA), сообщается на сайте Федерации бокса России.

Филиппинец вошел в совет директоров и будет принимать участие в обсуждении ключевых решений организации.

«Под вдохновляющим руководством президента Умара Кремлева IBA вступила в Золотую эру – эпоху, когда каждый боксер, вне зависимости от страны и уровня, может мечтать, бороться и побеждать на равных. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии – чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, ни один чемпион не был забыт, и ни одна нация не чувствовала себя исключенной.

В качестве вице-президента IBA я намерен строить мосты – между любителями и профессионалами, между Востоком и Западом, между поколениями и культурами. Я убежден, что бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика. Бокс меняет жизни, вдохновляет общества и приносит мир туда, где прежде было разделение», – приводит слова Пакьяо пресс-служба ФБР.

Напомним, пост президента IBA с декабря 2020-го занимает Умар Кремлев .

