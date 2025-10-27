6

Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом IBA

Мэнни Пакьяо стал вице-президентом Международной ассоциации бокса.

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA), сообщается на сайте Федерации бокса России.

Филиппинец вошел в совет директоров и будет принимать участие в обсуждении ключевых решений организации.

«Под вдохновляющим руководством президента Умара Кремлева IBA вступила в Золотую эру – эпоху, когда каждый боксер, вне зависимости от страны и уровня, может мечтать, бороться и побеждать на равных. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этой миссии – чтобы ни один молодой спортсмен не остался без поддержки, ни один чемпион не был забыт, и ни одна нация не чувствовала себя исключенной.

В качестве вице-президента IBA я намерен строить мосты – между любителями и профессионалами, между Востоком и Западом, между поколениями и культурами. Я убежден, что бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика. Бокс меняет жизни, вдохновляет общества и приносит мир туда, где прежде было разделение», – приводит слова Пакьяо пресс-служба ФБР.

Напомним, пост президента IBA с декабря 2020-го занимает Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «Российский бокс почти не понес потерь – спортсмены как выступали под своим флагом, так и выступают»

Мэнни Пакьяо и Василий Ломаченко могут провести выставочный бой в январе-2026

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: сайт Федерации бокса России
logoМэнни Пакьяо
logoбокс
logoУмар Кремлев
logoФедерация бокса России
IBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Кремлев: «IBA проведет чемпионат мира в Дубае со 2 по 13 декабря. Каждый чемпион получит по $300 тысяч»
1 октября, 14:38
Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»
24 сентября, 10:19
Виталий Кудухов подерется с Баходиром Джалоловым в Санкт-Петербурге на турнире IBA.Pro
23 сентября, 13:55
Главные новости
Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»
сегодня, 13:30
Пимблетт – о UFC 321: «Один из худших PPV-турниров в истории промоушена. Жаль Гана, это было непреднамеренно»
сегодня, 12:16
Волков – об Умаре: «Очень переживал за него. У него был болезненный вид во время весогонки»
сегодня, 11:40
Топурия – в соцсетях: «Завтра что-то случится... Это покажет, кто я за пределами октагона»
сегодня, 11:21
Яна Сантос – о недовольстве фанатов остановкой боя Аспиналла и Гана: «Просто прогуляйся, брат, это всего лишь твое зрение», – так говорят фанаты, которые ни разу в жизни даже не отжимались»
сегодня, 09:26
Бо Никал – о выступлении в главном карде UFC 322: «Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация»
сегодня, 09:05
Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»
сегодня, 08:46
Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»
сегодня, 08:45
Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»
сегодня, 08:18
Умар – о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»
сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30