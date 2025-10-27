Пимблетт – о UFC 321: «Один из худших PPV-турниров в истории промоушена. Жаль Гана, это было непреднамеренно»

Пимблетт считает, что Сирил Ган случайно нарушил правила в бою с Аспиналлом.

«Мне жаль Сирила Гана , хоть это была и его вина. Это было непреднамеренно, он не хотел этого делать.

Один из худших PPV-турниров в истории UFC», – написал в соцсетях боец UFC Пэдди Пимблетт .

Напомним, поединок Тома Аспиналла и Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

Тычок в глаз, который сорвал титульник UFC. Грязь?

Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»