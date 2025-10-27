Биспинг доволен победой Волкова над Алмейдой: «Удивился результатом, но рад этому. Это бой, а не поединок по реслингу»

Майкл Биспинг прокомментировал победу Волкова над Алмейдой на UFC 321.

«Это был близкий бой. Буду честен, я удивился, когда Волкову отдали победу. Думаю, могло бы быть иначе. Алмейда рассчитывал на победу. Но знаете, я рад, что этого не случилось. Мы не должны вознаграждать бойцов, дерущихся в таком стиле. Это бой, а не поединок по реслингу. Ты должен наносить урон и развивать ситуацию, чтобы финишировать соперника», – сказал экс-боец UFC Майкл Биспинг .

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

