Винс Макмэн – об отношениях с Даной Уайтом: «Я хорошо лажу со всеми, пока они не встают на моем пути»

Винс Макмэн рассказал о хороших отношениях с Даной Уайтом.

«Я никого не атакую, пока они не встают на моем пути. Но с я очень, очень хорошо лажу.

Он действительно хороший парень. Мы хорошие партнеры и бизнесмены», – сказал основатель WWE Винс Макмэн, ставший исполнительным директором TKO Group Holdings после слияния компании с WWE.

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