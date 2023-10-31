Винс Макмэн – об отношениях с Даной Уайтом: «Я хорошо лажу со всеми, пока они не встают на моем пути»

Теги UFC Дана Уайт MMA WWE Бокс/MMA/UFC

Винс Макмэн рассказал о хороших отношениях с Даной Уайтом.

«Я никого не атакую, пока они не встают на моем пути. Но с Даной я очень, очень хорошо лажу.

Он действительно хороший парень. Мы хорошие партнеры и бизнесмены», – сказал основатель WWE Винс Макмэн, ставший исполнительным директором TKO Group Holdings после слияния компании с WWE.

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