Уайт опроверг слухи о реванше Махачева и Оливейры на UFC 297
Дана Уайт заявил, что Махачев и Оливейра не будут драться на UFC 297.
Слова президента UFC передает журналист ESPN Бретт Окамото.
Дана Уайт подтвердил, что Чарльз Оливейра – главный претендент на бой с Махачевым, но поединок состоится только, когда оба бойца будут готовы.
Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что Ислам Махачев проведет реванш против Чарльза Оливейры в январе в Торонто.
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