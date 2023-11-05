Уайт опроверг слухи о реванше Махачева и Оливейры на UFC 297

Теги UFC Дана Уайт MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Махачев и Оливейра не будут драться на UFC 297.

Слова президента UFC передает журналист ESPN Бретт Окамото.

Дана Уайт подтвердил, что Чарльз Оливейра – главный претендент на бой с Махачевым, но поединок состоится только, когда оба бойца будут готовы.

Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что Ислам Махачев проведет реванш против Чарльза Оливейры в январе в Торонто.

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