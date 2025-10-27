  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»
7

Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»

Том Аспиналл был зол на Сирила Гана после остановки боя.

«Вся подготовка ради этого... Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### [черт] снова сделал это», – сказал чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл после срыва боя с Сирилом Ганом.

Напомним, поединок Аспиналла и Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

Тычок в глаз, который сорвал титульник UFC. Грязь?

Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
logoMMA
logoUFC
logoТом Аспиналл
logoСирил Ган
logoUFC 321
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Такого слабого тяжелого дивизиона в UFC никогда не было. С кем тут драться Аспиналлу?»
вчера, 14:01
Сирил Ган: «Я знаю, что такое удар в глаз. Когда дрался с Дерриком Льюисом, он ткнул мне в глаз, и я видел двух Льюисов целый раунд»
вчера, 11:02
Соннен – Аспиналлу: «Драться с одним глазом – обычное дело. Ты же чемпион мира в тяжелом весе»
вчера, 07:31
Главные новости
Яна Сантос – о недовольстве фанатов остановкой боя Аспиналла и Гана: «Просто прогуляйся, брат, это всего лишь твое зрение», – так говорят фанаты, которые ни разу в жизни даже не отжимались»
9 минут назад
Бо Никал – о выступлении в главном карде UFC 322: «Может быть, у меня сотни тысяч американских фанатов, обожающих реслинг, или, возможно, это просто провокация»
31 минуту назад
Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»
50 минут назад
Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»
сегодня, 08:18
Умар – о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»
сегодня, 06:54
Фабио Уордли: «Я надеюсь, что Усик – человек слова, и мы подеремся»
вчера, 18:24
Отец Тайсона Фьюри: «У людей, окружающих его, нет знаний, чтобы победить Усика. Тайсон слушает тупиц»
вчера, 17:07
Генри Сехудо: «Алмейда никогда не получит титульный бой. Это ММА, а не джиу-джитсу»
вчера, 16:23
Хабиб – Дурову: «Спасибо, что приехал поддержать»
вчера, 15:28
Дана Уайт встретился с Хасбиком на UFC 321
вчера, 14:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30