Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»

Том Аспиналл был зол на Сирила Гана после остановки боя.

«Вся подготовка ради этого... Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### [черт] снова сделал это», – сказал чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл после срыва боя с Сирилом Ганом .

Напомним, поединок Аспиналла и Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

