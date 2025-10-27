Аспиналл – в подтрибунном помещении после остановки боя с Ганом: «Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### снова сделал это»
Том Аспиналл был зол на Сирила Гана после остановки боя.
«Вся подготовка ради этого... Какого хрена он делает? Его дважды предупредили, а он ##### [черт] снова сделал это», – сказал чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл после срыва боя с Сирилом Ганом.
Напомним, поединок Аспиналла и Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.
Тычок в глаз, который сорвал титульник UFC. Грязь?
Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
