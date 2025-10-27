Волков – об Умаре: «Очень переживал за него. У него был болезненный вид во время весогонки»
Александр Волков переживал о состоянии Умара Нурмагомедова перед UFC 321.
«Очень переживал за Умара. У него был болезненный вид, когда он гонял вес. Но он каждый раз говорил: «Саня, со мной все в порядке».
Я рад, что он победил. Умар – молодец», – сказал боец UFC Александр Волков.
Напомним, Нурмагомедов победил Марио Баутисту единогласным решением судей на UFC 321.
Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»
Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
