Волков – об Умаре: «Очень переживал за него. У него был болезненный вид во время весогонки»

Александр Волков переживал о состоянии Умара Нурмагомедова перед UFC 321.

«Очень переживал за Умара . У него был болезненный вид, когда он гонял вес. Но он каждый раз говорил: «Саня, со мной все в порядке».

Я рад, что он победил. Умар – молодец», – сказал боец UFC Александр Волков .

Напомним, Нурмагомедов победил Марио Баутисту единогласным решением судей на UFC 321.

