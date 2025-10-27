Топурия – в соцсетях: «Завтра что-то случится... Это покажет, кто я за пределами октагона»
Илия Топурия анонсировал важные новости, связанные с его карьерой.
«Завтра что-то случится... Это покажет, кто я за пределами октагона.
В 10 утра я поделюсь чем-то, что много, значит для меня и моей команды. Будьте на связи», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, в июне Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру. Ожидается, что следующим соперником грузино-испанского бойца станет Джастин Гейджи или Пэдди Пимблетт.
Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»
Гейджи – о Топурии: «Надеялся, что мы подеремся в январе. Но теперь это кажется маловероятным»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости