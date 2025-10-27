Топурия – в соцсетях: «Завтра что-то случится... Это покажет, кто я за пределами октагона»

Илия Топурия анонсировал важные новости, связанные с его карьерой.

«Завтра что-то случится... Это покажет, кто я за пределами октагона.

В 10 утра я поделюсь чем-то, что много, значит для меня и моей команды. Будьте на связи», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, в июне Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру. Ожидается, что следующим соперником грузино-испанского бойца станет Джастин Гейджи или Пэдди Пимблетт.

