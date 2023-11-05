Жаилтон Алмейда поставил рекорд тяжелого веса UFC по общему времени контроля за бой

Теги UFC MMA Деррик Льюис Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Жаилтон Алмейда показал рекордное время контроля в поединке с Дерриком Льюисом.

Жаилтон Алмейда установил рекорд тяжелого веса по общему времени контроля за один бой – 21:10.

Это четвертый показатель в истории промоушена и самый продолжительный за последние 14 лет.

Рекорд принадлежит экс-чемпиону легкого веса Шону Шерку, которые контролировал Хермеса Франса 22 минуты 22 секунды.

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7 комментариев

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АРХАТ
Всё-таки надо лимитировать время возни, от этого страдает зрелищность боя.
+6
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+6
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justburn
Впечатляющего тут только то, что Льюис почти всегда легко вставал из-под соперников, а так уг
+4
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+4
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Bayern Munich
Алмейда просто феномен, драться с бойцами где разница в весе около 20 кг, и за один год победить 3 топовых тяжеловесов, надеюсь их бой с Блейдсом состоится, узнаем чья борьба лучше
+2
0
+2
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j30
это реальная угроза джонса джонса
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<~Inter~>
Ответ АРХАТ
Всё-таки надо лимитировать время возни, от этого страдает зрелищность боя.
в таких боях ничего не поменяется. Если бы даже через минуту их подняли бы, то дальше снова последовал бы тейкдаун
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Максим Гергард
Ответ Bayern Munich
Алмейда просто феномен, драться с бойцами где разница в весе около 20 кг, и за один год победить 3 топовых тяжеловесов, надеюсь их бой с Блейдсом состоится, узнаем чья борьба лучше
Если судить только по этому бою,блейд его перед
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