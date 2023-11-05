Жаилтон Алмейда поставил рекорд тяжелого веса UFC по общему времени контроля за бой

Жаилтон Алмейда показал рекордное время контроля в поединке с Дерриком Льюисом.

Жаилтон Алмейда установил рекорд тяжелого веса по общему времени контроля за один бой – 21:10.

Это четвертый показатель в истории промоушена и самый продолжительный за последние 14 лет.

Рекорд принадлежит экс-чемпиону легкого веса Шону Шерку, которые контролировал Хермеса Франса 22 минуты 22 секунды.

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