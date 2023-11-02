Льюис – о реванше с Волковым: «Никогда не отказывался, готов ко второму бою после встречи с Алмейдой»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Деррик Льюис Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Деррик Льюис заявил, что открыт к реваншу с Дерриком Льюисом.

«В лагере Волкова говорили, что я дважды отказывался от реванша? Никогда об этом не слышал. Я не отказывался, и мой менеджер мне даже не говорил об этом.

Готов драться с Волковым, вообще без проблем. После боя с Алмейдой мы можем легко сделать это», – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.

Напомним, что в ночь на 5 ноября в Бразилии Деррик Льюис подерется с Жаилтоном Алмейдой в главном событии UFC Fight Night 231.

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2 комментария

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Андрей Соловьёв
Ответ Люблю Марго Робби
Хороший вариант для Санька, закрыть этот жирный гештальт
А что хорошего? Волков идет на серии из трех побед, в которых два раза принял бой с соперником ниже рейтингом. Теперь когда Волков 6 в рейтинге, а Льюис 10 тот вдруг перестал отказываться от реванша.
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Люблю Марго Робби
Хороший вариант для Санька, закрыть этот жирный гештальт
+1
-1
0
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