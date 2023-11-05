Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов остался без конкурентов по серии самых длинных досрочных побед в UFC.

На данный момент у «Номада» самая длинная серия досрочных побед среди всех действующих бойцов в ростере UFC — 17. Ближайшими конкурентами казахстанца были представители Бразилии Габриэль Бонфим (15) и Жаилтон Алмейда (14).

Однако, на турнире UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу местные бойцы прервали свои серии: Бонфим сенсационно проиграл нокаутом Николасу Далби, а Алмейда не сумел удосрочить Деррика Льюиса, победив в главном событии вечера единогласным решением судей.

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