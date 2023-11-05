Алмейда бросил вызов Гану: «Я дал вам шоу? Теперь хочу разобраться с Сирилом»

Теги UFC MMA Деррик Льюис Сирил Ган Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Жаилтон Алмейда бросил вызов Сирилу Гану.

«Ребята, я устроил вам шоу? Теперь мне нужен Сирил Ган. Можем устроить бой в Париже или в Сальвадоре, мне все равно», – заявил восьмой номер тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда.

Напомним, что прошедшей ночью Жаилтон Алмейда (20-2) единогласным решением судей победил Деррика Льюиса (27-12).

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6 комментариев

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Александр Степанов
Это эти потные обнимашки от называет шоу?
+12
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Сергей
Шоу про то, как пять раундов обнимались два здоровых негра
+4
0
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Люблю Марго Робби
Можно не надо, просто скучнейший тяжеловес в истории
+3
0
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Тосканский_Виноградник
Такое шоу только на онлифанс только, и то на любителя нежных обнимашек двух амбалов. Я чуть не заснул от такого "фейерверка", в следующий раз не буду смотреть карды с Алмейдой, нет уж лучше посплю нормально. Как идея: Алмейда vs Блейдс и крепкий сон обеспечен.
+3
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Aiden Pearce
Какой еще Ган, тот от Аспиналла убежал и ждет титульника непонятно за что. Скучнейший Алмейда пусть сначала Туивасу, Спивака, Блэйдса пройдет, держите его подальше от титульника.
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