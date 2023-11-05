Алмейда бросил вызов Гану: «Я дал вам шоу? Теперь хочу разобраться с Сирилом»
Жаилтон Алмейда бросил вызов Сирилу Гану.
«Ребята, я устроил вам шоу? Теперь мне нужен Сирил Ган. Можем устроить бой в Париже или в Сальвадоре, мне все равно», – заявил восьмой номер тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда.
Напомним, что прошедшей ночью Жаилтон Алмейда (20-2) единогласным решением судей победил Деррика Льюиса (27-12).
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