Льюис – о Павловиче: «Ничего не почувствовал, когда он ударил меня. Я встречался и с более сильными панчерами»

Деррик Льюис высказался об ударной технике Сергея Павловича.

Бойцы встречались в июле-2022. Поединок завершился победой россиянина нокаутом на первой минуте боя.

– Если сравнить удар с ударом других ваших соперников, на какое место вы его поставите?

– Я не считаю, что он находится в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем я бился. Рефери остановил бой слишком рано. Я еще мог вернуться, потому что мне не было больно. Он по-настоящему меня не ударил.

– Он не в топ-5?

– Нет, он не в топ-5, и он не ударил меня по-настоящему в этом бою. Я ничего не почувствовал, когда он меня ударил, – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.

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