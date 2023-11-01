Льюис – о Павловиче: «Ничего не почувствовал, когда он ударил меня. Я встречался и с более сильными панчерами»
Деррик Льюис высказался об ударной технике Сергея Павловича.
Бойцы встречались в июле-2022. Поединок завершился победой россиянина нокаутом на первой минуте боя.
– Если сравнить удар Сергея Павловича с ударом других ваших соперников, на какое место вы его поставите?
– Я не считаю, что он находится в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем я бился. Рефери остановил бой слишком рано. Я еще мог вернуться, потому что мне не было больно. Он по-настоящему меня не ударил.
– Он не в топ-5?
– Нет, он не в топ-5, и он не ударил меня по-настоящему в этом бою. Я ничего не почувствовал, когда он меня ударил, – сказал тяжеловес UFC Деррик Льюис.
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