Алмейда считает Павловича фаворитом в бою с Аспиналлом: «Том не готов к титульному поединку»

Жаилтон Алмейда считает Сергея Павловича фаворитом в бою с Томом Аспиналлом.

«Том психологически не готов к титульному поединку. После своего последнего боя он сказал, что хочет драться с . А вот Павлович – это парень, который все это время был сфокусирован на титуле.

Он страховал бой и , провел полноценный тренировочный лагерь. Думаю, что победит – он по-настоящему готовился к титульнику, а просто поддерживал форму. Он не думал о чемпионстве», – сказал тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!

Алмейда хочет страховать титульный поединок между Павловичем и Аспиналлом