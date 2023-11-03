Алмейда считает Павловича фаворитом в бою с Аспиналлом: «Том не готов к титульному поединку»
Жаилтон Алмейда считает Сергея Павловича фаворитом в бою с Томом Аспиналлом.
«Том психологически не готов к титульному поединку. После своего последнего боя он сказал, что хочет драться с Сирилом Ганом. А вот Павлович – это парень, который все это время был сфокусирован на титуле.
Он страховал бой Джона Джонса и Стипе Миочича, провел полноценный тренировочный лагерь. Думаю, что Павлович победит – он по-настоящему готовился к титульнику, а Аспиналл просто поддерживал форму. Он не думал о чемпионстве», – сказал тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда.
Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.
Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!
Алмейда хочет страховать титульный поединок между Павловичем и Аспиналлом
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