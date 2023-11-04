Шон О’Мэлли: «К концу 2024 года я буду одним из крупнейших имен в мире спорта»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли обратился к фанатам с обещанием на 2024 год.

«К концу 2024 года я буду одним из крупнейших имен в мире спорта. Напишите что-нибудь негативное в комментариях, если согласны», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, в августе-2023 О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал чемпионом UFC.

О’Мэлли заявил, что UFC не разрешил ему драться с боксерами: «Никто не знает Хейни и Дэвиса»

Хейни ответил О’Мэлли: «Никто меня не знает? Гарантирую, что зарабатываю в два раза больше Шона»

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2 комментария

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Bayern Munich
Я удивлюсь если к тому времени он сохранит свой титул
+6
-1
+5
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Barambo Barambo
Если до того Мераб не вынесет тебя 😂
+1
-1
0
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