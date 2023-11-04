Хейни ответил О’Мэлли: «Никто меня не знает? Гарантирую, что зарабатываю в два раза больше Шона»

Дэвин Хейни считает, что зарабатывает больше Шона О’Мэлли.

«Он первым назвал мое имя. Я запутался. Никто меня не знает? Гарантирую, что зарабатываю в два раза больше, чем этот чувак», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу .

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