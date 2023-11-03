Махачев не исключает возможности перехода в бокс: «Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец»

Ислам Махачев не исключает возможности перехода в профессиональный бокс.

«Почему бы и нет. Просто попробовать – я бы с радостью. Последний бой показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец, перейдя в бокс.

Много разговоров о том, что был не готов, но это был бой, кого это беспокоит. Фьюри побывал в нокдауне. Думаю, Фьюри показал бокс в плохом лице. И сейчас уже разговоры боксеров и бойцов актуальны», – сказал чемпион в легком весе .

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