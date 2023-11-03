Махачев не исключает возможности перехода в бокс: «Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец»

Теги UFC бокс Фрэнсис Нганну Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев не исключает возможности перехода в профессиональный бокс.

«Почему бы и нет. Просто попробовать – я бы с радостью. Последний бой Фрэнсиса Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец, перейдя в бокс.

Много разговоров о том, что Тайсон Фьюри был не готов, но это был бой, кого это беспокоит. Фьюри побывал в нокдауне. Думаю, Фьюри показал бокс в плохом лице. И сейчас уже разговоры боксеров и бойцов актуальны», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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2 комментария

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Дмитрий Кичигин
С таким держаком как у Ислама, лучше в бокс не лезть
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Богдан
Как по мне, единственное, что действительно показан Френсис - это то, что его удар сохраняет опасность и в больших боксерских перчатках, причем всю 10-раундовую дистанцию, а также то, что камерунец очень здорово поработал над кардио. В целом, для себя он, конечно, провел бой блестяще, но я все никак не могу отделаться от ощущения, что ребята, которые дрались в андеркарде, а именно пара Уордли - Аделейе, при правильном подходе и отсутствии недооценки противника, спокойно побили бы Нганну по правилам бокса, а Уордли, вполне возможно, что и деклассировал бы. Не видел его бои ранее, но в тот день он был очень хорош. Так что Френсис красавец, но, на мой взгляд, ничего уникального и удивительного с точки зрения боксерской техники он не показал, если оценивать ее по меркам топ 5-7 боксеров-тяжеловесов.
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