Джо Роган: «Если вы считаете стиль Махачева скучным, то просто не разбираетесь в ММА»
Комментатор UFC Джо Роган поделился впечатлениями от боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.
Напомним, Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 322.
«Махачев был самым доминирующим чемпионом в истории легкого веса, у него наибольшее количество титульных защит. И в полусреднем весе он продолжает доминировать – забрал каждый раунд. Люди говорят, что это было скучно. Но если вы так считаете, то просто не разбираетесь в ММА.
Он был лучше в каждом раунде боя. Было даже немного обидно за Джека – он пытался адаптироваться, но у него просто не получилось. Ислам быстро остановил все попытки», – сказал Роган.
