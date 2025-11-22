Джо Роган: «Если вы считаете стиль Махачева скучным, то просто не разбираетесь в ММА»

Джо Роган: если вы считаете стиль Махачева скучным, то не разбираетесь в ММА.

Комментатор UFC Джо Роган поделился впечатлениями от боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой .

Напомним, Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 322.

«Махачев был самым доминирующим чемпионом в истории легкого веса, у него наибольшее количество титульных защит. И в полусреднем весе он продолжает доминировать – забрал каждый раунд. Люди говорят, что это было скучно. Но если вы так считаете, то просто не разбираетесь в ММА.

Он был лучше в каждом раунде боя. Было даже немного обидно за Джека – он пытался адаптироваться, но у него просто не получилось. Ислам быстро остановил все попытки», – сказал Роган.

