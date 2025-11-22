9

Белал открыт к поединку с Махачевым: «Моя цель – быть лучшим в этом спорте»

Белал Мухаммад открыт к поединку с Исламом Махачевым.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что готов провести бой с Исламом Махачевым.

«Соглашусь ли я на бой с Махачевым? Сейчас я сосредоточен на себе. Нельзя слишком много думать о будущем, ведь можно потерять связь с настоящим. Я допустил эту ошибку в прошлый раз, поэтому сейчас меня волнует только Иэн Гэрри.

О дальнейших планах поговорим в воскресенье. Но я открыт к любому поединку. Моя цель – быть лучшим в этом спорте», – сказал Мухаммад.

22 ноября Мухаммад подерется с Гэрри. Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC в Катаре.

Мухаммад − о возможном бое с Махачевым: «Я никогда не стану с ним драться. Он может подняться в средний вес и побить дю Плесси»

С кем дальше драться Махачеву?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoБелал Мухаммад
полусредний вес (MMA)
logoИэн Гэрри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева: «Ислам – один из величайших»
21 ноября, 09:00
Тагир Уланбеков: «Махачев был очень заряжен на второй пояс. Он будет держать его долго»
21 ноября, 08:40
Белал – о победе Махачева над Маддаленой: «Рад за Ислама. Он достиг легендарного статуса»
16 ноября, 06:22
Главные новости
Ислам Махачев прилетел в Дагестан. 16 ноября он стал чемпионом UFC в полусреднем весе
вчера, 20:53Видео
ACA 196: Борисов проиграл Силве, Дамковский победил Сильву и другие бои
вчера, 19:21
Хукер – Царукяну: «Уважение, друг. Абсолютный класс»
вчера, 18:13
Царукян – Топурии: «Ты коснулся моей шеи, будто мы делали семейное фото, а теперь называешь это пощечиной в интернете?»
вчера, 17:25Фото
Чимаев – о Царукяне: «Знал, что он досрочно победит, но не хотел сглазить. Он должен драться за пояс»
вчера, 16:40
Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»
вчера, 15:19
Геннадий Головкин назначен президентом World Boxing
вчера, 13:33
Рахмонов поздравил Гэрри с победой над Белалом: «Рад видеть. Ты знаешь, кто настоящий претендент»
вчера, 11:11
Жорж Сен-Пьер: «Усман хочет еще один вызов. Я сказал ему: «Если тебе нужен мой совет, то делай то, что должен. Выпусти пар, но уйди победителем»
вчера, 11:02
Тренер Царукяна: «Настрой Хукера мне не понравился, он какой-то поникший был. С Топурией так легко в партере не будет»
вчера, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото