Белал открыт к поединку с Махачевым: «Моя цель – быть лучшим в этом спорте»

Белал Мухаммад открыт к поединку с Исламом Махачевым.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что готов провести бой с Исламом Махачевым .

«Соглашусь ли я на бой с Махачевым? Сейчас я сосредоточен на себе. Нельзя слишком много думать о будущем, ведь можно потерять связь с настоящим. Я допустил эту ошибку в прошлый раз, поэтому сейчас меня волнует только Иэн Гэрри.

О дальнейших планах поговорим в воскресенье. Но я открыт к любому поединку. Моя цель – быть лучшим в этом спорте», – сказал Мухаммад.

22 ноября Мухаммад подерется с Гэрри. Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC в Катаре.

