Евгений Гончаров: «Царукян раскатает Хукера без каких‑либо вопросов. У Дэна нет шансов»

Евгений Гончаров: Царукян раскатает Хукера без каких‑либо вопросов.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Дэном Хукером .

«Я не вижу шансов у Хукера в бою с Арманом. Хукер удобен Царукяну, который хорошо борется. Скорее всего, Царукян раскатает Хукера без каких‑либо вопросов и шансов для соперника», – сказал Гончаров.

Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира UFC в Катаре. Ивент состоится 22 ноября.

Царукян в погоне за поясом и тяжелые поединки для команды Хабиба. UFC едет в Катар

Арман Царукян: «Хочу украсить лицо Хукера рассечениями. Не собираюсь заканчивать бой слишком рано»