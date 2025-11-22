Евгений Гончаров: «Царукян раскатает Хукера без каких‑либо вопросов. У Дэна нет шансов»
Евгений Гончаров: Царукян раскатает Хукера без каких‑либо вопросов.
Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Дэном Хукером.
«Я не вижу шансов у Хукера в бою с Арманом. Хукер удобен Царукяну, который хорошо борется. Скорее всего, Царукян раскатает Хукера без каких‑либо вопросов и шансов для соперника», – сказал Гончаров.
Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира UFC в Катаре. Ивент состоится 22 ноября.
