Блахович – о бое Фьюри и Нганну: «ММА – король всех видов спорта»
Ян Блахович поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
Поединок состоялся в Саудовской Аравии. Фьюри победил раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). В конце третьего раунда британец побывал в нокдауне.
«ММА – король всех видов спорта», – написал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в социальных сетях.
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