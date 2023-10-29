Блахович – о бое Фьюри и Нганну: «ММА – король всех видов спорта»

Ян Блахович поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Поединок состоялся в Саудовской Аравии. Фьюри победил раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). В конце третьего раунда британец побывал в нокдауне.

«ММА – король всех видов спорта», – написал экс-чемпион в полутяжелом весе в социальных сетях.

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«Мы стали свидетелями ограбления». Победа Фьюри над Нганну – котел из возмущений