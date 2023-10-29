Блахович – о бое Фьюри и Нганну: «ММА – король всех видов спорта»

Теги UFC MMA Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Ян Блахович Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Поединок состоялся в Саудовской Аравии. Фьюри победил раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). В конце третьего раунда британец побывал в нокдауне.

«ММА – король всех видов спорта», – написал экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в социальных сетях.

Нганну почти совершил главный апсет в истории. Фьюри рисковал репутацией бокса

«Мы стали свидетелями ограбления». Победа Фьюри над Нганну – котел из возмущений

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sanek maloi
Победу Нгану судьи отдали бы, если бы он непобежденного боксера Фуру, только в глухой нокаут отправил)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий