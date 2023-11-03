Махачев – о рейтинге P4P: «Не буду принижать заслуги Джонса, но последние его бои не внушают доверия»

Ислам Махачев раскритиковал рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

«Думаю, это политика UFC такая. – громкое имя для американской публики. И у него сорвался интересный бой. А до него хотели сохранить интригу, мол, первый номер P4P дерется со [Стипе] , одним из лучших тяжеловесов всех времен.

Но я считаю, что по праву заслужил первое место и в рейтингах UFC тоже. Потому что я выиграл у первого номера P4P на тот момент, которым был [Алекс] . Может, тогда из‑за последнего раунда [первого боя] не поставили.

Но, думаю, сейчас я закрыл все вопросы. Не буду принижать заслуги Джонса, но последние его пять боев не внушают большого доверия, что он может Миочича победить и других хороших тяжеловесов», – сказал чемпион в легком весе .

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