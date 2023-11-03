Махачев – о рейтинге P4P: «Не буду принижать заслуги Джонса, но последние его бои не внушают доверия»
Ислам Махачев раскритиковал рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.
«Думаю, это политика UFC такая. Джон Джонс – громкое имя для американской публики. И у него сорвался интересный бой. А до него хотели сохранить интригу, мол, первый номер P4P дерется со [Стипе] Миочичем, одним из лучших тяжеловесов всех времен.
Но я считаю, что по праву заслужил первое место и в рейтингах UFC тоже. Потому что я выиграл у первого номера P4P на тот момент, которым был [Алекс] Волкановски. Может, тогда из‑за последнего раунда [первого боя] не поставили.
Но, думаю, сейчас я закрыл все вопросы. Не буду принижать заслуги Джонса, но последние его пять боев не внушают большого доверия, что он может Миочича победить и других хороших тяжеловесов», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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Финишировал за 2 минуты бойца, которого никто никогда не финишировал ни в мма, ни в кикбоксинге. Нганныч даже близок не был к финишу с Ганом, скорее чудом ноги унес.
Если Джонс финиширует Павловича, все скажут «а кто это? Ноунейм какой-то, вот если он побьет того рандомного чувака, тогда да». И так всю карьеру.