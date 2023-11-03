Взвешивание перед UFC Fight Night 231: Алмейда – Льюис, Фахретдинов легче дос Сантоса

Теги UFC MMA Деррик Льюис UFC Fight Night Ринат Фахретдинов Жаилтон Алмейда Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

В Сан-Пауло, Бразилия, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 231. В главном событии турнира состоится бой в тяжелом весе между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом.

Результаты взвешивания:

Жаилтон Алмейда () – Деррик Льюис (120,2 кг);

Габриэль Бонфим (77,3 кг) – Николас Далби;

Родриго Насименто (119,7 кг) – Дон’Тэйл Мэйес (119,7 кг);

Кайо Борральо (84,4 кг) – Абусупьян Магомедов (83,9 кг);

Родольфо Виейра (84,1 кг) – Армен Петросян (84,4 кг);

Исмаэль Бонфим () – Винс Пичел ();

Элизеу дос Сантос (77,6 кг) – Ринат Фахретдинов (77,3 кг).

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