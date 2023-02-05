Дана Уайт: «Уважаю Деррика Льюиса. Он никуда не денется»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Деррик Льюис Сергей Спивак UFC Fight Night Спивак - Льюис Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Деррика Льюиса от Сергея Спивака на UFC Fight Night 218.

В пяти последних поединках Льюис потерпел четыре поражения. Спивак победил американца сабмишеном в первом раунде.

«Послушайте, я очень уважаю Деррика Льюиса. Я люблю этого парня. Сегодня он подвергся жесткому поражению. Спивак действительно выглядел хорошо и сделал громкое заявление.

Льюис под угрозой ухода из UFC? Не со мной. Я люблю этого парня, поэтому он никуда не денется», – сказал Уайт.

Видео удушающего приема в бою Деррика Льюиса и Сергея Спивака

3 комментария

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Aram Ambarsumyan
У Деррика 3 поражение подряд уже! Он 100% будет гейт-кипером, про ТОП-10 дивизиона ему стоит забыть! Но мне было бы интересно посмотреть бой Деррика с Розенстрайком это было бы мощно!
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sanek maloi
Ещё бы, ведь черные сейчас в фаворе везде, как их увольнять, а вот лещануть жену по пьяни, это хайп(
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Кот
реванш с Волковым
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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