Дана Уайт: «Уважаю Деррика Льюиса. Он никуда не денется»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Деррика Льюиса от Сергея Спивака на UFC Fight Night 218.
В пяти последних поединках Льюис потерпел четыре поражения. Спивак победил американца сабмишеном в первом раунде.
«Послушайте, я очень уважаю Деррика Льюиса. Я люблю этого парня. Сегодня он подвергся жесткому поражению. Спивак действительно выглядел хорошо и сделал громкое заявление.
Льюис под угрозой ухода из UFC? Не со мной. Я люблю этого парня, поэтому он никуда не денется», – сказал Уайт.
Видео удушающего приема в бою Деррика Льюиса и Сергея Спивака
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