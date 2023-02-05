Дана Уайт: «Уважаю Деррика Льюиса. Он никуда не денется»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Деррика Льюиса от Сергея Спивака на 218.

В пяти последних поединках Льюис потерпел четыре поражения. Спивак победил американца сабмишеном в первом раунде.

«Послушайте, я очень уважаю Деррика Льюиса. Я люблю этого парня. Сегодня он подвергся жесткому поражению. Спивак действительно выглядел хорошо и сделал громкое заявление.

Льюис под угрозой ухода из UFC? Не со мной. Я люблю этого парня, поэтому он никуда не денется», – сказал Уайт.

Видео удушающего приема в бою Деррика Льюиса и Сергея Спивака