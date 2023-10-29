Боец MMA Исмаилов – о кричалке «Русские, вперед!» на поединке Папин – Асбаров: «Звучит как разделение»

Теги MMA Алексей Папин Магомед Исмаилов Сослан Асбаров Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов призвал поддерживать бойцов по фамилиям, а не национальностям.

«Вот, пользуясь случаем, быстренько хочу сказать. Я вот сейчас кричал: «Русские, вперед!». Мне не стыдно это делать, то есть, я без подкола кричал.

Я живу в России, русские рядом. Бок о бок мы все живем. И русские, вперед – сейчас тоже я скажу. Но в таком противостоянии выделять так – это значит разделять. Нужно кричать «Папин, вперед!» или «Асбаров, вперед!». Не нужно разделять.

Мы на одной земле живем. Но тут – это как разделение. Давайте будем объединяться. Давайте будем, как одно целое. Зачем это «Русские, вперед!», «Дагестан…»? Зачем? Давайте по именам называть спортсменов. Мы живем с русскими бок о бок. Я их люблю и уважаю. Поэтому – русские, вперед! Русские, вперед!» – заявил боец MMA Магомед Исмаилов.

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4 комментария

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Степаныч_1
То ли дело Таджикистан ба пеш, Алга, и все остальное
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Экстерминатус
Ответ Мадина Уйгурова
вместе надо быть где-то на СВО, где один общий враг и где право России отстаивают. а в таких соревнованиях вполне нормально разделение на нации, болеть за своих. русские вперед или даги вперед или казахи Алга, кричать можно. это не оскорбление другой нации же
хм, и какое же "право России" отстаивают на "сво"?
+2
-1
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Мадина Уйгурова
Ответ Экстерминатус
хм, и какое же "право России" отстаивают на "сво"?
право остаться на традиционных ценностях и с Богом, на самодостаточное существование
+1
0
+1
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Мадина Уйгурова
вместе надо быть где-то на СВО, где один общий враг и где право России отстаивают. а в таких соревнованиях вполне нормально разделение на нации, болеть за своих. русские вперед или даги вперед или казахи Алга, кричать можно. это не оскорбление другой нации же
+1
-1
0
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