Исмаилов: «Реванш с Минеевым? Бокс, MMA – без разницы. По кикбоксингу не буду драться»

Теги MMA Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Магомед Исмаилов высказался о возможном реванше против Владимира Минеева.

«Мне разницы нет! Нет, по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA – без разницы. Но мне это непринципиально. Сделают, окей. Буду брать реванш», – сказал Исмаилов.

В 2018 году Минеев и Исмаилов завершили бой вничью, в 2021-м – Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

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