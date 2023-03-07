Исмаилов: «Реванш с Минеевым? Бокс, MMA – без разницы. По кикбоксингу не буду драться»
Боец MMA Магомед Исмаилов высказался о возможном реванше против Владимира Минеева.
«Мне разницы нет! Нет, по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA – без разницы. Но мне это непринципиально. Сделают, окей. Буду брать реванш», – сказал Исмаилов.
В 2018 году Минеев и Исмаилов завершили бой вничью, в 2021-м – Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.
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