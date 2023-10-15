Тимофей Цзю: «Я еще и близко не приблизился к достижениям отца. Это просто неуважительно по отношению к «бессмертным» боксерам»
Тим Цзю считает, что его еще рано сравнивать с отцом.
«Я реалист. Даже выиграв пояс, я еще и близко не приблизился к тому, что сделал мой отец. Не считаю себя великим. Это просто неуважительно по отношению к боксерам, которые добились «бессмертия».
Папа три раза становился чемпионом мира за 10 лет. Никто не достигал таких высот. Он и Джефф Фенеч – величайшие боксеры. Именно их я считаю «бессмертными». Я тоже на пути к этому, но мне еще многому нужно научиться», – заявил чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.
Напомним, ночью Тим Цзю победил единогласным решением судей Брайана Мендосу.
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