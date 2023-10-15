Тимофей Цзю: «Я еще и близко не приблизился к достижениям отца. Это просто неуважительно по отношению к «бессмертным» боксерам»

Теги Джефф Фенеч Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Тим Цзю считает, что его еще рано сравнивать с отцом.

«Я реалист. Даже выиграв пояс, я еще и близко не приблизился к тому, что сделал мой отец. Не считаю себя великим. Это просто неуважительно по отношению к боксерам, которые добились «бессмертия».

Папа три раза становился чемпионом мира за 10 лет. Никто не достигал таких высот. Он и Джефф Фенеч – величайшие боксеры. Именно их я считаю «бессмертными». Я тоже на пути к этому, но мне еще многому нужно научиться», – заявил чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, ночью Тим Цзю победил единогласным решением судей Брайана Мендосу.

Тим Цзю: «Чарло! Где ты?»

Тим Цзю без проблем защитил чемпионский пояс и вызвал Чарло

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий