Тим Цзю: «Чарло! Где ты?»

Теги Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю бросил вызов Джермеллу Чарло.

«Чарло! Где ты? Где ты, приятель? В своей больной голове ты, вероятно, думаешь, что победишь меня. Ну давай, попробуй.

Он дрался с Саулем Альваресом – парнем, который считается лучшим боксером ​​в мире вне зависимости от весовой категории. Давайте покажем всем, кто на самом деле король дивизиона», – заявил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю.

Напомним, что прошедшей ночью Цзю единогласным решением судей победил Мендозу, проведя первую защиту титула WBO в первом среднем весе.

Рой Джонс-младший – о победе Цзю: «Мне понравилось, но хотелось бы увидеть бой с Чарло»

Цзю не чувствует себя чемпионом после понижения Чарло: «Этот пояс лишь приближает меня к бою с Джермеллом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий