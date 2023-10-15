Тим Цзю: «Чарло! Где ты?»

Тимофей Цзю бросил вызов Джермеллу Чарло.

«Чарло! Где ты? Где ты, приятель? В своей больной голове ты, вероятно, думаешь, что победишь меня. Ну давай, попробуй.

Он дрался с Саулем Альваресом – парнем, который считается лучшим боксером ​​в мире вне зависимости от весовой категории. Давайте покажем всем, кто на самом деле король дивизиона», – заявил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю.

Напомним, что прошедшей ночью Цзю единогласным решением судей победил Мендозу, проведя первую защиту титула WBO в первом среднем весе.

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