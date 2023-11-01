«Громили витрины, разобрали брусчатку. Кто-то должен ответить за это». Глава Дагестана отреагировал на призыв Хабиба не наказывать участников беспорядков

Теги происшествия Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова.

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе призвал амнистировать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку. Наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», – сказал Сергей Меликов.

Инцидент произошел вечером 29 октября. Группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы и захватила здание, пытаясь найти граждан Израиля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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9 комментариев

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Streetbor
пусть счёт всепрощающему Хабибу выставят бгг
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seppblatter@mail.ru
Да ладно, всего лишь хотели прикончить граждан одной ближневосточной страны и в этом угаре разломали чуть-чуть аэропорт. Даже ни одной книжки не сожгли, будет вам беспокойство наводить.
+5
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+5
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sanek maloi
Помню в Москве Хабиб открывал магазин Рибок от шараги гаса, там его праведники тоже все разгомили на открытии и в одних левых, без правых кроссовках Рибок ушли))) было ещё в Москве "великое стояние у отеля", где Конора наверное вся московские даги ждали))) великое стояни и левый кроссовок Рибок это забытые мемы))) я вот вспомнил)))
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Комнатный Герой💪
Похоже в Дагестане аэропорт на уровне Магадана, а то и вовсе Диксона)))
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Сергей Скляров
Хабиб с хасбиком оплатит и простит
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Petrov1973
Звероферма с предводителем во главе….
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