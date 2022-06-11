Хабиб принял участие в митинге в поддержку Веласкеса возле здания суда в Калифорнии

Бывший чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в акции поддержки .

Россиянин находился возле здания суда в Калифорнии, где состоялось очередное слушание по делу бойца UFC, обвиняемого в покушении на убийство.

Хабиб принял участие в митинге, надев футболку с надписью «Свободу Кейну».

Напомним, что Веласкес может получить пожизненный тюремный срок за попытку убийства мужчины, подозревающегося в растлении несовершеннолетнего родственника Кейна.

Чак Лидделл: «Забавно, как легко они отпускают на свободу сумасшедших, и как не хотят выпускать Веласкеса»

Хабиб Нурмагомедов – о деле против Веласкеса: «Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам»