Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Кто-то рассчитывал, что Джейк победит? Об этом можно только мечтать»

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье оценил поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола.

«Некоторые люди верят в сказки. Кто-то рассчитывал, что Джейк Пол победит Джошуа? Об этом можно только мечтать. Никогда не было мира, в котором Джейк Пол собирается одолеть Энтони. Вопрос всегда был в том, когда закончится бой», – считает Кормье.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

Цзю – о поединке Джошуа и Пола: «Такие бои портят бокс. Я – боксер старой формации, мне не хочется смотреть на эту клоунаду»

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа

