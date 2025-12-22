Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Кто-то рассчитывал, что Джейк победит? Об этом можно только мечтать»

Кормье: кто-то думал, что Пол победит Джошуа?.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье оценил поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола .

«Некоторые люди верят в сказки. Кто-то рассчитывал, что Джейк Пол победит Джошуа? Об этом можно только мечтать. Никогда не было мира, в котором Джейк Пол собирается одолеть Энтони. Вопрос всегда был в том, когда закончится бой», – считает Кормье.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

